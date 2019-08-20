الكشف عن موعد برنامج"هي وبس"في موسمه الجديد

كشفت المصرية رضوى الشربيني، عن موعد بدء برنامج "هي وبس" في موسمه الجديد، والذي سيبث على قناة CBC Sofra سي بي سي سفرة، خلال شهر أغسطس/ آب الحالي.

وقالت، " اللي عندها حاجة عايزة تحققها.. من النهاردة تركز جداً مع شاشات سي بي سي سفرة، لو عندك حاجة جوا دماغك بتفكري فيها ونفسك فيها وعايزاها ادعي ربنا وركزي مع سي بي سي سفرة.. هتحصل حاجة عبقرية.. في ستات يوم 22 آب/أغسطس حياتهم هتتغير"، وفقاً لموقع جريدة الحياة.

ويذكر أن برنامج هي وبس، يعرض على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017، و ازدادت شهرة رضوى بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها وتحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة، يراها البعض نموذجا "للمرأة المتحررة القوية، وفي المقابل انتقدها آخرون ووصفوها "بعدوة للرجال". وردت رضوى على ذلك بقولها أن كلامها هو رد على حالات محددة من التجارب التي تأتيها.