تراند اليوم : هيفا وهبي تعلن فاصيل قرار إليسا المفاجيء – صورة

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا خبرًا مؤسفًا لجمهورها حين قالت إن الألبوم الذي تستعد لطرحه سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، لكنها لم تقل إنها ستعتزل.

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الفنانة اللبنانية هيفا وهبي كانت أول نجمة غنائية ترفض قرار إليسا وطالبتها بالعودة إلى جمهورها.

تابعت هيفا أدق تفاصيل تغريدة إليسا، واتصلت بها، وعادت لتقول إن كلام إليسا كان موجعًا، ما يعني أنها كانت بغاية الحزن والعصبية.

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ورغم أن هيفا أصدرت اليوم أغنيتها المنفردة لكنها لم تروّج لها، بل اهتمت بوجع صديقتها إليسا وأعلنت عن تفاصيل قرارها، وقالت: (قديه صعب لما سألتها ليه يا اليسا؟، جاوبتني لأني قرفت!.. يا عيب الشوم على كل شخص أذاها إن كان بشغل ولا برأي ولا بشتيمة ولا بحرب نجسة، بتلبس 100 فستان حلوين وإذا خانها مرة الذوق أو الحظ بفستان بتهجموا عليها متل الدياب)

وتابعت: (إذا شي مرة مش سامعة حالها منيح عالمسرح صار هالصوت الحساس نشاز، إذا الأغنية مش أحلى من يالي قبلها بتنكروا كل روائعها الي حبوها كل العالم. إذا اعتذرت تتصور مع حدا بتنسوا المليون صورة اللي قبل، وكل هيدا وما حدا بيكون عارف أصلًا الفنان شو بيعاني بحياته أو بشغله أو بصحته وآخر شي قال أنا بسأله ليه؟ ههه)

وأضافت هيفا: (أصلًا هيدا حال كتير من المشاهير الي عمبيعانوا من ناس بلا ضمير إن كان من الشركات أو صراصير السوشيال ميديا اليسا هترجع كرمال محبينها ومني أنا بقلها ما تقدمي على طبق من دهب اللي البعض بيتمناه بلا مافيا بلا بطيخ)