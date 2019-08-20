تراند اليوم : بنت شيخ الخفراء تحل محل زوجة العمدة بعد ضبطهما .. صحح غلطه

بنت شيخ الخفراء تحل محل زوجة العمدة بعد ضبطهما .. صحح غلطه

تعود عمدة القرية ان يختلى هو وبنت شيخ الخفراء صاحبة الجمال الفريد من نوعة والقوام الممشوق والدلال والدلع والانوثة كلها .

كانت عندما تمر من امامه تخطف قلبه وعقله

فراح يراودها وراحد يحضر لها الهداية وكان يقابلها كل يوم هنااااك عن زراعات الذرة الطويلة بعيدا عن اعين الناس ، ليخطف قبلة سريعة منها وبصعوبة فكانت تعرف كيف تشعل قلبه بحبها لكن بدون ان يمس شرفها.

لقد كان هدفها الاول والاخير ان تجلس هناك فى القصر وتحل محل زوجة العمدة وتامر وتنهى وتوزع العمل على الخادمات فى القصر .

ان طموحها كبيرا جدا .

وهاهى تضع اقدامها على عتبات المجد عندما تخطف قلب اكبر راس فى القرية .

العمدة لايريدها للزواج ، العمدة يريد ان ينال منها ومن جمالها فقط ، يريد المتعة ، يريد قضاء وقت جميل مع بنت جميبة بصدق

جميلة والجمال الخام الذى يشع من وجنتيها يجعلها كفيلة ان تسحر اعين الخلق .

تقدم لها الكثير من العرسان لكنها ترفض ، والدها يطلب منها ان تتزوج وهى ترفض.

هى تدخل فى تحدى مع نفسها فهل ستفوز فى النهاية

.

لقد ملت الانتظار والسيناريو الذى يقوم به العمدة معها كل يوم اصبح ممل .

للغاية وهى تريد ان تنهى الموضوع .

فكرت فى حيلة ونجحت فيها نجاحا كبيرا، فقد وضعت خطة خطيرة لنهاية تلك الاحداث بالزواج الرسمى

والعمدة كان يمل هو الاخر ، فاصبح لا غنى له عنها,

ذات يوم ذهب ليراودها فوافقت فراح يهجم عليها كالاسد

وقبل ان يفعل شىء تجعلها تندم على حياتها طوال العمر وجد فوق رأسة والد الفتاة واخوتها وبعض رجالات القريه الكبار.

فحاول ان يتنكر او يتفلفص لكن لم يستطيع وحضر المأذون فى الحال الذى كانوا قد احضروه معهم وتم كتب الكتاب وعلم كل اهل القرية ان العمدة تزوج

بنت شيخ الخفراء.

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