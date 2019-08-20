تراند اليوم : هارفى : بعد اعتدائه جنسيا على مئة ممثلة.. سلمى حايك تعترف وكان وحشا معى

هارفى : بعد اعتدائه جنسيا على مئة ممثلة.. سلمى حايك تعترف وكان وحشا معى

سلمى حايك تفجر فضيحة جديدة من فضائح نجوم هوليود حيث تكشف عن تحرش المنتج العالمى المعروف هارفى واينستين جنسيا بها .

ولكنها التزنمت الصمت حتى تحمى صديقها انتونيو بانديراس منه.

وكان بانديراس قد صرح لوكالة ” فرانس برس” عن عمليات التحرش الجنسية التى تعرضت لها الممثلة المكسيكية سلمى حابك من واينستين .

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وكانت سلمى حايك قد صرحت لمجلة ” نيويورك تايمز” عن المضايقات التى تعرضت لها من هارفى وقالت ان هارفى كان وحشا جنسيا معى ايضا”.

وبعد ما علم صديقها بانديراس وشريكها فى بعض افلامها والتى اخفت من اجلة كل التحرشات من هارفن قائلا لها “لم لم تخبريني بشيء؟”.

ويضيف صديقها “لقد فعلت ذلك لتحميني، لتحميني من أصدقائه، فهي تعرف أنه قويّ جداً وأننا إن واجهناه سندفع ثمناً باهظاً”.

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وهارفن اصبحت فضيحته على كل لسان فى العالم كله فقد قام بالاعتداء الجنسى على اكثر من مئة ممثلة والكل يتحدث عنه الان فى موسم الفضائح.

قسم فضائح ومفسدون :

هذا القسم قد تم تخصيصة لكل الجرائم فى العالمين العربى والغربى نترصد من خلالها الجرائم بانواعها لنفضح اهلها حتى يعتبروا وحتى يكونوا عبرة للاخرين وللدخول لهذا القصم اضغط هنـــــــــــــا

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