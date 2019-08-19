موعد بدء الدراسة 2019 في مصر بالجامعات والمدارس

ذكرت مصادر مصرية مطلعة، أنه تقرر بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد يوم 21 سبتمبر المقبل بجميع المراحل التعليمية على أن تبدأ الدراسة في رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي 11 سبتمبر المقبل.

وأضافت المصادر أن الفصل الدراسي الأول ينتهي يوم 23 يناير 2020 على أن تبدأ إجازة نصف العام يوم 25 يناير 2020 لمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الثاني بالمدارس والجامعات 8 فبراير.

من جهته، وجّه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد بمختلف مراحله التعليمية 21 سبتمبر/ أيلول المقبل بجميع المراكز والمدن والقرى.

وأكد شعراوي في بيان له، اليوم الاثنين، مراجعة خطة إنشاء المدارس الجديدة في نطاق كل محافظة لاستيعاب الكثافات الطلابية في كل المراحل التعليمية.

وذكر أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات كافة الترتيبات والاستعدادات والانتهاء من كافة الملاحظات والأعمال قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ ورفع تقارير يومية عن موقف الأعمال الجاري تنفيذها والمعوقات التي قد تواجه المنظومة التعليمية لسرعة حلها مع كافة الجهات المعنية.