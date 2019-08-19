ياسمين رئيس تسخر من تهمة تعاطي المخدرات

نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها على إنستغرام صورة حديثة لها، حيث ظهرت وقد ضفرت شعرها بالضفائر الافريقية الصغيرة، مع ارتدائها تي شيرت رياضي أزرق، ومن دون مكياج على وجهها، ولقيت صورتها ردود واسعة من متابعيها عبر إنستغرام.

وفوجئت ياسمين بتعليق أحد متابعيها قائلاً: "لسة بتشربي مخدرات ولا لسة.. أنا كنت بحترمك الفلوس غيرتك"، لترد ياسمين عليه ساخرة: "أصلي كنت بشتري من عندهم"، وهو ما اعتبره الكثيرون قصف جبهة من ياسمين لهذا الشخص.

وتشارك ياسمين رئيس في بطولة فيلم "لص بغداد"، مع الفنان محمد عادل إمام وأحمد رزق وصلاح عبد الله وأمينة خليل من أخراج أحمد خالد موسى.

ولدت ياسمين رئيس في 15 سبتمبر 1985، وهي ممثلة مصرية بدأت أولى ادوارها في مسلسل عرض خاص، وكانت أول بطولة مع المخرج محمد خان في فيلم فتاة المصنع والذي حقق نجاحآ باهرا ونال العديد من الجوائز المحلية والعالمية.