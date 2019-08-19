سوريا: نتائج الدورة التكميلية 2019 في البكالوريا

أعلنت وزارة التربية في سوريا، نتائج نتائج الدورة التكميلية 2019 في البكالوريا للفرعين العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن عدد المتقدمين في الفرع العلمي بلغ 69503 طلاب وطالبات نجح منهم 61691 طالبا وطالبة وبذلك تكون نسبة النجاح 76ر88 بالمئة.

وبلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 26300 طالب وطالبة نجح منهم 22176 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 32ر84 بالمئة كما بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية 1001 طالب وطالبة نجح منهم 806 طلاب وطالبات بنسبة نجاح 52ر80 بالمئة.

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وكانت وزارة التربية أصدرت في العاشر من الشهر الماضي نتائج الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية.

ووصلت نسبة النجاح بالفرع العلمي في البكالوريا إلى 27ر59 بالمئة والأدبي 33ر41 بالمئة وفي الثانوية المهنية النسوية 78ر66 بالمئة والصناعية 05ر49 بالمئة والتجارية 39ر38 بالمئة.

رابط نتائج البكالوريا 2019 في سوريا حسب الاسم الدورة الثانية اضغط هنــــا