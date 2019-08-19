تراند اليوم : عندما دخل العريس لامه ليلة الدخلة  يطلب مساعدتها فى فض بكارة زوجته

عندما دخل العريس لامه ليلة الدخلة يطلب مساعدتها فى فض بكارة زوجته

كان ابنها الوحيد وعندما وصل عمره 18 عاما ارادات ان تفرح به لكن مع الاسف الولد لم يعرف شىء

تهيأت له عروسه وهو يجلس بجانبها على السرير خائفا من شىء ماء ، وكانه هو العروس وهى الزوجة.

راحت تقترب منه راحت تداعبة ، لم تفلح كل محاولاتها ، فما كان من العريس

الشاب الا ان خرج من غرفة نومه متجها الى غرفة امة وقال لها.

تعالى نامى معانا ، قالت الام لابنها كيف يحدث ذلك ياولدى ، قال لها انا خائف من زوجتى ، قالت له امه انت رجل ياولدى .

المهم ماذا فعلت مع زوجتك ، لان اهلها ينتظرونك تأخذ شرفها وتفرحهم ، قال لها لم افعل شىء تعالى معى يااماه .

فدخلت الام مع ابنها غرفة نومه ووجدت العروس ماشاء الله عليها فى غاية الجمال والاستعداد لكل شىء .

فراحت ” توشوش زوجة ابنها ” وفهمت منها ان ابنها مثل مايكون مهزوم من شىء ما ، فقالت الام ” يمكن حد عامله عمل يابنتى ”

فكرت الام ان تذهب الى الداية .. لان اهل العروش ينتظرون بالطابق الاول وكعادة اهل الريف الجميع يريد ان يطمئن على شرف ابنته.

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فلم تستطيع ام العريس ان تنزل عليهم فعادت الى غرفة نوم ابنها وقالت لعروسه مارأيك انا اخذ وشك” .

فقالت لها البنت وماذا بعد اخذ الوجه يااماه ” بعد ان اصبح امرأة .. هل سيتحمس ابنك لى ، ام سيظل هكذا نائما فى العسل..

لخذ وشك = تفض بكارتها هى باصبعها

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فض بكارة زوجته