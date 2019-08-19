تراند اليوم : هيفا تدعم إليسا: (الي مش معاجبو ينقبر يمشي)! – وثيقة

منذ قليل، أعلنت إليسا خبرًا محزنًا ومؤسفًا لجمهورها، وقالت إن هذا الألبوم سيكون الأخير في حياتها الفنية، وحكت: (إنني أعمل على هذا الألبوم بحب وشغف كبيرين. والسبب في ذلك أنه سيكون آخر ألبوم أُنتجه في مسيرتي الفنية. إنني أعلن ذلك بحزن شديد، ولكنني على قناعة كبيرة (بخطوتي)، لأنني لا أستطيع العمل في مجال يُشابه (مجال) العصابات. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن).

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رواد ال (السوشل ميديا) وجمهورها وعدد من الشخصيات الإعلامية أبدوا غضبهم وانزعاجهم من قرارها المؤسف، وكلنا نعرف قوة شخصيتها وارادتها واصرارها الذي لا يُحطّم بسهولة، لذا تفاجئنا بما كتبته.

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هيفاء وهبي دعمتها وكتبت: (انتصرتِ على ظروف أصعب يا اليسا، لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك منرضى بهيك قرار!! بدك تضلك تغني وتنوري المسارح واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي!!).

ردًا على سؤال أحد المتابعين عن حقيقة تواصلها مع إليسا، قالت: (قالتلي كلام بيوجع القلب)!

هيفا طلبت تضامنًا جماهيريًا مع زميلتها، وحكت: (كم مرة حبينا الحب وكرهناه على اغانيها؟ بس للاسف في ناس نسوها قديه هي حلوة انتوا جمهورها هي عطتكم كتير و هلأ اجا دوركم).