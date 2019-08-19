نتائج مسابقة مدرسة اشبال الامة 2019 في الجزائر

حضر الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، دورة جوان 2019، وذلك بمقر وزارة الدفاع.

وقال الفريق أحمد ڤايد صالح: "فلتكن هذه التهاني بمثابة شهادة اعتراف باستحقاقكم وتحفيزا لكم من أجل المزيد من العمل الدؤوب في سبيل المضي قدما في المنحى التصاعدي للمسار التطويري الذي باشرته القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في السنوات الماضية في مجال الاحترافية والارتقاء بجيشنا المغوار إلى مصاف جيوش الدول المتقدمة".

وتابع: "قيادة الجيش وفرت جميع مسببات وعوامل النجاح لهذه المشاتل التعليمية التي أعيد بعثها في ثوبها الجديد والتي كانت ولا تزال الخزان الذي لا ينضب لإطارات المستقبل".

ويأتي تكريم هؤلاء المتفوقين عقب النتائج الباهرة المحققة في شهادة البكالوريا على مستوى مدارس أشبال الأمة الثلاثة، بكل من وهران والبليدة وسطيف، وفي شهادة التعليم المتوسط لمدارس الطور المتوسط ببشار والأغواط وبجاية وباتنة، بنسبة فاقت 99%.

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