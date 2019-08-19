اسباب اعتزال اليسا الغناء بعد ألبومها الجديد

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اعتزالها الغناء بعد طرح ألبومها في شهر أكتوبر القادم، ويضم الألبوم 12 أغنية.

وأعلنت النجمة إليسا بشكل صادم اعتزالها الغناء، وكتب- عبر صفحته بموقع "تويتر": "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي".

وأضافت: "أعلن هذا بقلب حزين، ولكنني على قناعة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا". وتطرح إليسا ألبومها بالتزامن مع عيد ميلادها في شهر أكتوبر القادم، ويضم الألبوم 12 أغنية".

بدوره، أعرب المصور الفوتوغرافي وديع النجار، الصديق المقرب من المطربة اللبنانية إليسا، عن رفضه إعلانها الاعتزال، عقب طرح ألبومها المقبل.

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ونشر وديع النجار صورة له مع إليسا عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "مش رح نقبل توقفي إليسا لن نسمح لك بالاعتزال، ستكون صناعة الموسيقى ميتة بدونك".

من جهتها، وجهت الفنانة ياسمين صبري رسالة إلى الفنانة اللبنانية إليسا، بعد إعلان اعتزالها الغناء بعد طرح ألبومها المقبل، وذلك عبر صفحتها الشخصية بـ"تويتر"، قائلة: "حظًا سعيدًا يا جميلة.. إليسا. ننتظر بصبر وحب".