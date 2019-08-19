بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 سنوات

أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر، الحد الأدنى لقبول طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات 60% فأكثر لدبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)، و75% فأكثر لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية.

وتابعت: الحد الأدنى لقبول طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها 60% فأكثر لدبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -الصنـاعية -السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي.

و60% فأكثر لدبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية -السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات، و75% فأكثر لدبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات.

وفيما يخص الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% قالت وزارة التعليم العالي: يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية ويتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

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