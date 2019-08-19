نتائج اختبارات كلية الشرطة 2019 في مصر - استعلامات

أعلنت كلية الشرطة في مصر اليوم الاثنين، عن نتائج اختبارات العام الدراسي 2019 - 2020، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية الالكتروني على شبكة الانترنت.

وفي وقت سابق، بدأ الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، تلقي طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ الراغبين في التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2019 - 2020.

وكانت أكاديمية الشرطة، قد أعلنت عن فتح باب القبول والتقديم في كلية الشرطة، بدءًا من 24 يوليو، على أن يتم غلق باب التقديم بكلية الشرطة 2019 في يوم 15 أغسطس المقبل.

وأقرت المحكمة الادارية العليا، أن الطالب حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في العام الدراسي 2014/2015 بنسبة 79.10%، وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، واجتاز جميع الاختبارات المقررة، ونسبة درجاته في الاختبارات الشخصية (السمات) 75%، واللياقة البدنية 50.50% وقد تم استبعاده من المقبولين بكلية الشرطة لهذا العام لعدم حصوله على الحد الأدنى للنسبة التي تم قبولها.

نتائج اختبارات كلية الشرطة 2019 في مصر اضغط هنــــا