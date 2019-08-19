حقيقة اختطاف الفنانة شهد الكويتية وتهديدها بالقتل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنباء عن اختطاف الممثلة شهد الكويتية، فيما نفت الأخيرة ما تردد خلال الساعات الماضية عن اختطافها وتهديدها، قائلة إن ما يجري تداوله "لا أساس له من الصحة".

وجاء ذلك في الوقت الذي أطلق فيه مغردون على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" هاشتاج تحت بعنوان save shahad، مدعين أنها مخطوفة، مطالبين بتحريرها وإنقاذها.

وقالت الفنانة الكويتية، في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات": "مطلعين إشاعة وسوالف إني مخطوفة وقاعدين يهددوني وعشان أبين لكم إني مخطوفة لازم أغمز، وقالولي رمشي حطي نقط ولمي شعرك على جنب واغمزي برمشك 7 مرات، وأنا ما فيني شي".

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وظهرت شهد وهي تجلس رفقة عدد من الأصدقاء والعائلة، قائلةً: "ما فيني شي وقاعدين مع العيلة، معزومين في بيت ناس، قاعدين نحكي الحياة حلوة وبس مشكورين".

وعلى الرغم من ظهورها في الفيديو لتنفي شائعة اختطافها، إلا أن معلقين بدوا غير مصدقين لذلك، مرجحين أنها تعرضت في الواقع للاختطاف.

وكانت الفنانة الكويتية أعلنت اعتزال الفن نهاية عام 2012 وقررت هي وعائلتها الهجرة إلى تايلاند، بعدما انتهت من تصوير آخر أعمالها في الكويت، وهو مسلسل "مطلقات صغيرات"، من أجل التفرغ لحياتها الخاصة.