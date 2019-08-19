موعد الدخول المدرسي 2019 في الجزائر

حددت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، اليوم الاثنين، الموعد الرسمي للدخول المدرسي في كافة المحافظات، وذلك للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن الدخول المدرسي لموسم 2020 – 2019 سينطلق بشكل فعلي يوم الخميس 5 شتنبر المقبل تحت شعار “من أجل مدرسة مواطنة دامجة".

وينتظر متتبعون للشأن التربوي أن تكشف الأيام القليلة القادمة عن مآلات تنفيذ القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على أرض واقع المدرسة العمومية خصوصا بعد النقاشات الكثيرة والجدل الواسع، الذي أثاره هذا القانون، بسبب المادتين 2 و31، والتي ت فتح الباب لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.

وتعول وزارة التربية الوطنية على القانون الإطار من أجل استكمال الإصلاحات البنيوية في القطاع التربوي، حيث تعتبره “لبنة أساسية لتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العشرينية الأخيرة من قبيل تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمنظومة.

وكذلك تعميم التمدرس، ومراجعة المناهج والبرامج الدراسية بالإضافة إلى تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي وتأهيل مؤسسات التربية والتكوين والارتقاء بالتكوين المهني”.