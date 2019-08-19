شاهد: الممثلة نيروبي تشعل مواقع التواصل لهذا السبب

تألقت الممثلة العالمية ألبا فلوريس، صاحبة شخصية "نيروبي" فى المسلسل الإسبانى الشهيرLa Casa De Papel فى جلسة تصوير جديدة لها بعدسة المصورة العالمية كاميلا فالكيز، لصالح المجلة الإسبانية الشهيرة Vogue.

وظهرت نيروبي فى جلسة التصوير التى سرعان ما انتشرت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، على طريقة سيدات المدينة الإيطالية العريقة "صقلية".

ويأتى الموسم الثالث والجديد فى 8 حلقات، يسرد عودة العصابة مرة أخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى إحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.

مسلسل La Casa De Papel من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017.

وحصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته في 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة، فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفي داتابيز IMDB.