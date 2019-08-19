حجز موعد في مستشفى قوى الامن بالرياض والدمام

وفرت مستشفى قوى الامن في السعودية، خدمة حجز موعد بشكل إلكتروني مع بداية شهر فبراير لعام 2019، وذلك من خلال رابط بوابتها عبر وزارة الداخلية "أبشر".

وأكدت ادارة المستشفى، ان طرحها لهذه الخدمة جاء للتسهيل على المرضى المنسوبين لوزارة الداخلية؛ ليتمكنوا من الحصول على موعد بعيادات المستشفى دون الحاجة إلى زيارتها سواء كانت العيادات الشاملة، أو طب الأسرة، وايضا ليتمكن المريض من إدخال التعديلات، أو إلغاء الموعد بشكل إلكتروني مُيسر، وكذلك متابعة التقارير الطبية.

وأوضحت أن عملية الحجز تناسب كافة أنظمة الهواتف المحمولة سواء الآبل أو الأندرويد، هذا إلى جانب إتاحة ملف خاص لكل مريض ليتمكن من متابعة كافة التطورات الطارئة على الحالة، وكذلك كافة المتابعات الطبية الخاصة بأفراد أسرته، وهناك ايضا الرسائل التذكيرية التي تُذكرك بمواعيدك، وإمكانية الاطلاع على الإشاعات والتقارير الطبية.

وعملت إدارة المستشفى على إتاحة خدمة التواصل بين المرضى وإدارة المستشفى ومتابعة كافة الطلبات، وتستمر المستشفى بإضافة مجموعة من الخدمات إلى النظام للارتقاء بالخدمات المُقدمة للمرضى في كافة المحافظات.

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