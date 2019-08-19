نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي للعام 2019 - 2020

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية بالرقم القومي للعام الدراسي 2019 - 2020، حيث حددت سن التقديم لهذه المرحلة بالنسبة للاطفال مواليد 2 أكتوبر 2013 حتى مواليد 1 أكتوبر 2015.

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية بالرقم القومى 2019 - 2020 اضغط هنــــا

وأكدت مديرية التربية والتعليم أنه سوف يتم قبول الطلاب بحسب السن وأيضاً الكثافة، حيث أشارت إلى أن التقدم للمدارس القومية سواء العربي أو اللغات يكون عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأوضحت المديرية أنه بالنسبة للتقديم للمدارس الرسمية لغات تكون بمراكز التقدم بالإدارات التعليمية المختلفة، ثم طباعة الاستمارة والتقدم ومعرفة شروط وقواعد التنسيق وهذا عن طريق الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم.

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وتم تسليم طلبات التقديم لمرحلة رياض الأطفال في مراكز استلام طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية للغات بالإدارات التعليمية للعام الدراسي الجديد 2019-2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن التقديم بالنسبة لتنسيق المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد 2019 -2020 لمرحلة رياض الأطفال، بدأ في أول شهر يونيو 2019، كما أتاحت الوزارة اسبوع لتعديل وتصحيح البيانات الخاصة بالطفل.

وعن إعلان نتيجة قبول الأطفال في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات يكون عن طريق الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم أو موقع الإدارة التعليمية التابع لها الطفل، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال شهر أغسطس الجاري.