الفنان عمرو دياب يعلن عن موعد أغنيته الجديدة

أعلن المغني المصري عمرو دياب، عن موعد إطلاق أغنيته الجديدة في عام 2019، ومن المتوقع أن تنشر عبر منصة اليوتيوب الشهير يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 20/8

وأوضح الفنان دياب، عبر إحدى حساباته الشخصية في تطبيق الإنستغرام، نشر صورة وعلق عليها :" زي ماوعدكم في حفلتي الجديدة، انتظروني في الاغنية الجديدة "#يوم_تلات" اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي :"

"والأغنية بعنوان "يوم التلات" من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين،من إنتاج شركة Nay Egypt ،وهي ثالث أغاني الألبوم الجديد لدياب الذي بعنوان "أنا غير" لعام 2019"، وفقاً لموقع الفن

ويشار الى ان دياب أحيا مؤخراً حفلاً غنائياً كبيراً في مدينة العلمين الجديدة رافعا شعار كامل العدد حيث حضر الحفل العديد من الشباب والكبار في السن وايضا المتواجدين في الساحل الشمالي لقضاء اجازة الصيف.