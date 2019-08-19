قال مصدر في وزارة التربية والتعليم في الأردن، إن نتائج الدورة التكميلية للثانوية العامة ستعلن في الأسبوع الأول من شهر آب المقبل.

ورجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أن تعلن نتائج الدورة التكميلية لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" قبل الوقت المتوقع، نظرا لسير عملية التصحيح للدورة التكميلية بشكل «اسرع مما كان متوقعا، بحدود خمسة أيام».

وفي وقت سابق، بدأت امتحانات طلبة الثانوية العامة التكميلية للراغبين باستكمال متطلبات النجاح أو لرفع معدلاتهم في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية، بحسب وزارة التربية والتعليم.

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وقالت الوزارة، إن الامتحانات تبدأ الاثنين وتنتهي في 8 آب/أغسطس، إذ إن التقدم للامتحان برقم جلوس الطالب نفسه للدورة الماضية، وفي القاعة ذاتها والمدرسة، وبدون تسجيل أو رسوم مالية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني، قال إن "الامتحان التكميلي يحقق العدالة والمساواة في الفرص بين جميع الطلبة، ويتيح الفرصة لجميع المتقدمين في دورتي الامتحان، الأساسية والتكميلية، للتنافس على المقاعد في الجامعات الرسمية على حد سواء".

نتائج التوجيهي التكميلي 2019 في الأردن اضغط هنــــا