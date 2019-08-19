تراند اليوم : كشف سبب انتحار جيفرى الذى شارك فى اغتصاب قاصرات اعمارهن 14 عاما

كشف سبب انتحار جيفرى الذى شارك فى اغتصاب قاصرات اعمارهن 14 عاما

اغتصاب قاصرات : الملياردير الامريكى الذى انتحر بزنزانته قبل محاكمته فى تهمة الاتجار فى الجنس واغتصاب عشرات القاصرات اعمارهن 14 عاما وقد وجد منتحرا فى زنزاته قبل محاكمته بايام قليلة.

الجريمة التى هزت امريكا كلها وشارك فيها كبار الدولة تعد الجريمة الابشع فى تاريخ الجرائم الجنسية الكبرى.

وكانت احدى القاصرات قد اعترفت على جيفرى وماقام به معها من اغتصابها وشارك معه فى اغتصابها رئيس دولة وامير عربى ومجموعة من كبارات الدولة .

وبعد اعترافها اختفت تماما عن الانظار ، فى جريمة هى الابشع والاجرم والاحقر من نوعها .

اليوم ظهر تقرير الطب الشرع بخصوس سبب وفاة جيفرى واتضح انه مات شنقا فى زنزانته مستخما ملاءة سرير فى الانتحار.

الطب الشرعى سلم تقريرة الرسمية الى الجهات المعنية ولم يكتشف اى كسور برقبة جيفرى .

الجريمة الجنسية الابشع من نوعها مازالت فى بداية تحقيقاتها وقد تكشف الايام القادمه عن الكثير .

وسوف يتم التحقيق مع جميع المتورطين فى القضية التى اصبحت تشغل الشارع الامريكى بشكل كبير|.

وكانت بعض الصحف قد نشرت عن تورط احد الامراء العرب فى القضية وسوف تكشف الايام القادمة عن اسمة وسيتم محاكمته امام المحكمة هناك.

اغتصاب قاصرات

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