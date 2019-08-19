نتيجة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2019 تنشرها بوابة الأزهر الإلكترونية، ويتاح للطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس، حيث ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور منذ أول أغسطس الجاري بعد إنهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب إتمام دراسة شهادة الإعدادية الأزهرية، ومن المنتظر ظهورها رسميا عقب إنهاء أعمال مراجعة ورصد الدرجات وإعداد كشوف النتائج، واعتمادها رسميا من قبل مشيخة الأزهر الشريف.

ونستعرض في هذا التقرير موعد ظهور نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الدور الثاني رسميا، ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عنها، وآخر الأخبار بشأنها.

وكان الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية أدوا امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 يوليو الماضي، واستمرت أعمال الامتحانات حتى السبت 3 أغسطس.

موعد ظهور نتيجة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2019

نقلت تقارير صحفية محلية عن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ علي خليل، أنه أكد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الدور الثاني خلال الأسبوع الجاري بعد إنها كافة الإجراءات المتعلقة بها.

وفي نفس السياق كان الشيخ علي خليل صرح أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها قبيل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، معلنا أنها ستعتمد رسميا وسيتاح للطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس عقب إجازة العيد عير بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، في القسم الخاص بنتائج الامتحانات.

نتيجة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2019

وينتظر الطلاب ظهور نتيجة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2019 للتأكد من إجراءات نقلهم إلى الصف الأول الثانوي، في العام الدراسي المقبل 2019/2020.

وفي حالة عدم اجتياز الطالب امتحانات الدور الثاني يتم إعادة قيده بالصف الثالث الإعدادي مرة أخرى وإعادة الدراسة بمواد السنة الدراسية كاملة.

والطالب الناجح يتم تحويل أوراقه بصورة مباشرة إلى أقرب معهد أزهري تابع للمنطقة المقيد بها، ويمكنه سحب الملف وإنهاء التحويل من المعهد الثانوي والذي يمكن الاستعلام عنه من المدرسة الإعدادية أو المنطقة الأزهرية.

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بوابة الأزهر الإلكترونية

ويعتمد قطاع المعاهد الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال الرابط من هنا، فور اعتمادها مباشرة ورفعها على الموقع.

وتضم بوابة الأزهر الإلكترونية قسما خاصا لنتائج الشهادات يمكن للطلاب الدخول إليه واختيار الشهادة الإعدادية للحصول على النتيجة.

ويتاح الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس فقط عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

ويظهر للطالب الناجح بيانا بدرجات جميع المواد التي امتحن فيها، أما الطالب الراسب فيتم حجب درجات المواد الدراسية.

ويشار إلى أن النتيجة التي تظهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية هي استرشادية فقط ولا يعتد بها في المعاملات الرسمية.

ويمكن للطالب الحصول على مستند نتيجة الإعدادية الأزهرية من المعهد المقيد به.

ويذكر أن الأزهر لا يتيح التحويل إلى مدارس التربية والتعليم بعد إتمام دراسة الشهادة الإعدادية، وتيكون التحويل بعد الصف الثاني الإعدادي آخر فرصة.