الفنانة إليسا تعلن عن مفاجأة صادمة

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن مفاجأة صادمة للجميع عبر إحدى حساباتها الشخصية في تطبيق التويتر، قررت إعتزالها شكل تام من الوسط الفني وسيكون آخر ألبوم غنائي لها.

وكتبت اللبنانية إليسا تغريدة عبر تويتر، :"إنني في صدد التحضير لألبومٍ جديد بالكثير من الحبّ والشغف، والسبب وراء ذلك هو أنّه سيكون آخر ألبومٍ لي في مسيرتي المهنية".

وتابعت إليسا: "أعلن هذا الأمر بالكثير من الحزن لكن بقناعةٍ كبيرة في الوقت نفسه لأنني لا أستطيع أن أعمل في هذا الوسط الذي يُشبه عصابات المافيا، لا يُمكنني أن أكون مثمرة في عملي"

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مما توالت الصدمة و ردود الفعل لدى المتابعين والفنانين العرب، حيث علق المغني السوري ناصيف زيتون بوجه حزين على تغريدة اللبنانية إليسا، و الممثلة منة شلبي علقت " إليسا أنت واحد من النوع الذي تغنيه الروح بشغف وقوة"، وفقاً لموقع LBC

ويشار أن إليسا أصدرت ألبومها الحادي عشر "إلى كل اللي بيحبوني" في 2018 وفي 7 أغسطس صدر كليب أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" من خلاله أعلنت عن أصابتها وشفائها من مرض سرطان الثدي.