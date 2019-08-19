هذا ما قالته أنجيلا بشارة عن دور الأب

علقت طليقة المغني وائل كفوري، على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأنها تتدعي محاولة الضغط على طليقها للحصول على نسبة أكبر من النفقة المالية.

وردت أنجيلا خلال منشورنشرته عبر تطبيق الإنستغرام: " لكل متفلسف عم يطلع بفيديو ويضيع وقته ويقول إنه مشكلتي اليوم هو النفقة المالية، بقلّو ما حزرت حبيبي. قضيتي أعمق بكتير.. ولو ما بتحشر حالك بالموضوع بكون أحسن".

ثم وجهت رسالة باللغة الإنجليزية، قالت فيها: "أفضل ما يمكن للأب أن يفعله لأبنائه.. هو حب أمهم، أو على الأقل احترامها .."

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واعتبر الكثير أن مانشرته أنجيلا، عبارة عن رسائل مبطنة لوائل كفوري، الذي أكد في حدي له مؤخراً أنه:" أب لابنتين وكرامتهما تعادل الدنيا كلها، فهما خط أحمر لا يجوز تخطّيه"، وفقاً لموقع القدس العربي.

ويشار، أن سابقاً فشل التسوية الخاصة بطفلتي وائل كفوري ميشيل وميلانا تقدم كفوري بدعوى قضائية في وجه طليقته للحصول على حق حضانة طفلتيه الأمر الذي سيثير نزاعاً جديداً بين الطرفين.