شاهد: الكويتية شمس تختبر الموت على شواطئ فرنسا

نشرت الفنانة الكويتية شمس، على إحدى حساباتها الشخصية في تطبيق الإنستغرام، ظهرت فيها على إحدى الشواطئ السياحية في فرنسا ومغطى جسدها بالكامل تحت التراب باستثناء وجهها.

وعلقت الفنانة شمس على صورة نشرتها أثناء قضاء عطلتها على شاطئ بحر في مدينة كان الفرنسية، :" جربت أموت قبل أموت.. اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك".

ويذكر أن شمس وجهت نصيحة للمتابعين من خلال نشرها الصورة، بأن بقتلوا كبريائهم قبل أن يسيطر ويقضي عليهم، وفقاً لموقع القدس العربي.

حيث تلقت الكويتية عدة تعليقات، والجزء الأكبر كان يرد ضاحكاً على مظهرها تحت التراب وكانت أغلب الردود "تخيلي انك بقبرك" ، "الله يشفيك"، والآخر قد أبدى إعجابه.