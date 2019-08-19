رسالة إلى أحمد الفيشاوي من محامي طليقته

بعد صدور حكم المحكمة بشأن سجن الفنان المصري أحمد الفيشاوي مدة سنة بسبب عدم سداد نفقة ابنه، يخبره محامي طليقته هند الحناوي أنهم لا يرغبون التشهير به ولا سجنه وإنما إحقاق الحق.

وجاء في الرسالة التي وجهها له: "عيب يا أحمد أنت والدك فنان مشهور وسمعته طيبة، ولو كان على قيد الحياة لما رضي بهذا الحال وبما تفعله".

وأضاف في رسالته التي بعثها له مباشرة عبر أثير محطة تلفزيونية: "نحن لا نريد حبسك ولا التشهير بك، يا ريت تدفع الفلوس لابنتك بهدوء وأنا شخصيا مستعد للتنازل عن أي نزاعات قضائية وعددها 16 قضية".

وكشف المحامي شعبان سعيد عن تطورات جديدة في قضايا النفقة التي أقامتها موكلته ضد مطلقها، مضيفا أن ابنته لينا عمرها حاليا 13 عاما، وكانت هناك خلافات قديمة بين والديها، ولكن أهلها كانوا يتمنون أن تكون علاقتهم بعائلة والدها جيدة.

وأوضح المحامي المصري في تصريحات صحفية، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والد أحمد كان يحاول علاج هذه الخلافات ويحتضن الابنة، وكان توصل لحل الخلاف بين الابنة ووالدها، ومن هنا تم اختيار مدرسة للطفلة في لندن للدراسة وسافرت لهناك منذ عامين.

واستطرد شعبان سعيد: "فوجئت هند الحنّاوي بأن أحمد الفيشاوي لا يرسل نفقة ابنته التي من المفترض دفعها بالجنيه الإسترليني ولا يدفع أجر مسكنهما".

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وأضاف: "تم توريط هند الحناوي التي دفعت تكاليف دراسة ابنتها، بناء على إقرارات من أحمد الفيشاوي بالتنازل عن الابنة وحضانتها، وبعد السفر لم ينفق عليها أبدا".

وتابع: "حصلنا على حكم بتغريم أحمد الفيشاوي بأكثر من مليون جنيه كنفقات دراسية، إضافة إلى 500 جنيه إسترليني، بما يعادل 10 آلاف جنيه مصري كل شهر، ولأنه لم يدفع النفقة منذ ما يقرب من 3 أعوام، وصلت قيمة النفقة إلى 234600 ألف جنيه"، (نحو13.3 ألف دولار).

و حسب روسيا اليوم، حكمت محكمة مصرية قبل يومين بحبس الفيشاوي لمدة شهر بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته علماً بأنه ميسور الحال ولديه أفلام عديدة يخرج فيها كل عام.