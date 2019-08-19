تفاصيل مرض الفنانة رانيا يوسف (شاهد)

نشرت المصرية رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي في تطبيق الإنستغرام، صورة معلقاً عليها "هونها يا الله"، وذلك بعد تعرضها لمرض لم تعلن تفاصيل، قد جعلها لا تستمتع بعطلتها في العيد.

وعلقت الممثلة رانيا قائلة :" عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق التي تقود إلى الصحة، هي طريق الإعتدال، والروح السليمة في الجسم السليم ، الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بأجازة العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بيها ، ولأزم ارجع الشغل قريب."، وفقاً لموقع الفن

ويذكر أن المصرية رانيا يوسف تستعد للبدء في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الآنسة فرح"، والمقرر أن يتم عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل 2020.



