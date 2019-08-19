محمد رمضان يستعد لخوض تجربة غنائية في المسرح

يستعد الفنان المصري محمد رمضان لخوض غمار المسرح مرة أخرى وعودة إليه ولكن ليس في التمثيل بل في تجربة غنائية جديدة من نوعها.

وشارك محمد رمضان، منشورًا لتامر كرم عبر حسابه على ”فيسبوك“، قال فيه معلقًا على صورة لهما: ”قريبًا جدًّا النجم محمد رمضان، بمسرح musical show، انتظروا تعاوننا في عدة أعمال فنية“.

وعلق محمد رمضان، قائلًا: ”مخرج أقوى حفلة في الساحل، تامر كرم ”دفعتي“ في معهد فنون مسرحية، ومخرج الملك لير، ثقة في الله نجاح“.

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وتعد المسرحية الغنائية التي يستعد لها محمد رمضان هي الثانية بعد مسرحية ”أهلًا رمضان“ التي عرضت لمدة 3 سنوات على المسرح، ولمحمد رمضان، عمل مسرحي آخر تم عرضه قبل سنوات بعنوان ”رئيس جمهورية نفسه“.

ويستعد محمد رمضان لإحياء حفله الغنائي الثاني في مصر، مساء الجمعة المقبل، في ”غولف بورتو مارينا“ بمنطقة العلمين.

ووفقاً لإرم نيوز، كان آخر أعمال محمد رمضان هو فيديو كليب مشترك مع المغني المغربي سعد المجرد بعنوان "انساي" التي حققت نسب مشاهدة عالية وصلت 100 مليون بعد شهر من طرحها.