أصدرت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، فتوى شرعية بشأن إجهاض الجنين من رحم أُمه لخطورة الحمل على صحتها.

ووجه سؤال لدار الإفتاء من الجمهور حول "ما حكم إجهاض الجنين المشوه إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الأم أو صحتها؟".

وردت دار الإفتاء قائلةً: " المختار للفتوى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ المعتمد من جهة رسمية أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة".

والله سبحانه وتعالى أعلم.