من هي المذيعة السودانية الحسناء التي احتفلت بتوقيع الإعلان الدستوري في السودان؟

أثارت المذيعة السودانية إسراء عادل إعجاب الجماهير خلال صعودها على المنصة متزينة بالوشاح الأبيض، وسط حضور جماهيري كثيف أثناء الإعلان عن توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة في السودان، بحضور رئيسا وزراء إثيوبيا ومصر، ورئيس جمهورية جنوب السودان..

ورأى الجمهور أن المذيعة إسراء عادل برزت بمشاركتها في تقديم البرنامج الاحتفالي، وظهرت كأنها عروس تتلألأ وسط الحضور، عبر اتشاحها بوشاح أبيض في "فرح السودان الأكبر".

وقالت المذيعة السودانية أثناء تقديمها البرنامج الاحتفالي لـ "فرح السودان": "فرح اكتملت مراسمه بمن نحب من الأشقاء والأصدقاء، إنها لحظات تخط حروفها صفحات الغد الزاهر، والمستقبل الأخضر، قمحا ووعدا وتمنيات"، وفق روسيا اليوم.

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ويشار إلى أن بهذه الخطوة يبدأ السودان مرحلة انتقالية جديدة، بعد أشهر من الاحتجاجات ومواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن.

وجاء الاتفاق على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة في السودان في الرابع من أغسطس/آب الحالي، بعد مفاوضات مضنية، برعاية من الاتحاد الأفريقي.

ويذكر أن المذيعة السودانية إسراء عادل عملت في عدة محطات وإذاعات سودانية من بينها قناة النيل الأزرق، وإذاعة جامعة السودان، وتعمل حاليا بقناة الشروق.