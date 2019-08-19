شاهد: حليمة بولند تثير جدلا بسبب الحراسة الأمنية

انتقد المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو نشرته الكويتية حليمة بولند، تظهر فيها أثناء تجولها في مدينة اسطنبول بوجود مجموعة من الحراسات الأمنية بزعم الأوضاع التي تشهدها المنقطة.

ونشرت حليمة بولند فيديو عبر إحدى حساباتها الشخصية عبر تطبيق السناب شات، معلقة :" بالأوضاع الأمنية التي نسمع عنها في مدينة اسطنبول، وخلال تجولي في منطقة تقسيم_شيشلي، التي حدث فيها حادثة اعتداء على السعوديين، حيث قامت الشركة التركية التي استضافتني بتوفير حراسة أمنية لي".

ونشرت أيضاً صورة تظهر فيها حليمة بولند ويتوسطها العديد من رجال الأمن وعقلت :" من قلب الحدث لا يحوشك، ، يعني ماسكة المسدسات المرخصة مالوت الحراس الأتراك العمالقة المصاكة ومسوية نفسي مو خايفة وأنا بالصح ميتة من الخوف".

وأثيرت هذه المقاطع انتقادات وغضب واسع، وعلق المتابعون :" أنها ليس لها مكانة في المجتمع وأنهم لا يعرفونها في تركيا كي يتم استضافتها"، وعلق الآخرين ساخراً منها وكأنها النجمة العالمية ليدي غاغا.

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و يشار أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعد نشرها فيديو تسليم العيدية لإبنتيها برزمة من الدولارات بمناسبة عيد الأضحى، عقب رجوعها من السفر، وفقاً ماقالته في الفيديو، نقلاً عن موقع إرم نيوز.

ويذكر أن بولند على صعيد حياتها العملية وهي تتعرضت لعدة انتقادات، وذلك بسبب دلعها المتصنع في كافة برامجها وأزيائها الصارخة والتي لا تتناسب مع قدسية شهر رمضان حيث جميع أعمالها تعرض في رمضان، وتلقت هجوم من قبل الإعلام والمتابعين سابقاً بسبب تلفظها واستهزائها بالشعب السعودي والشعب الأردني.