تعليق قاسٍ لابنة أحمد الفيشاوي بعد الحكم عليه بالسجن

علقت ابنة أحمد الفيشاوي في رسالة قاسية على أبيها بعد الحكم عليه بالسجن عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام وعبرت عن حزنها وأسفها إزاء ذلك.

ويأتي كلام لينا هذا، بعدما أصدرت بالأمس محكمةُ الأسرة بالقاهرة حكماً بالحبس لمدة شهر على والدها لإمتناعه عن سداد نفقتها من طليقته السابقة هند الحناوي.

وقدّرت المحكمة حجم النفقة المجمّدة بقرابة 234 ألف جنيه (نحو 13300 دولار) لصالح ابنته التي تعيش في الخارج.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، قال شعبان سعيد محامي طليقة الفيشاوي عبر تصريحات رسمية إن حكم المحكمة واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه كونه جاء بعد إعلان الفيشاوي مسبقًا بالأحكام، ومن ثم ورود التحريات التي تُثبت قدرته على الدفع وامتناعه عن ذلك، مشيراً إلى أنه في حالة القبض عليه سيكون ملزمًا بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.