الفنان تامر حسني يعلن عن اغنيتين بالتعاون مع امير طعيمة

كشف الفنان تامر حسني، عن مشاركته في أغنيتين مع المصري أمير طعيمة في ألبومه الجديد، وأغنية من ضمن فيلمه ( الفلوس) وهي بعنوان " دلوقتي ارتاح"، ألحان احمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويشار الى أن الفيلم الكوميدي بعنوان "الفلوس 2019 " من بطولة تامر حسني وزينة وأحمد فتحي، قد تأجّل عرضه بعد أن كان مقرراً في عيد الأضحى، وذلك بسبب عدم الإنتهاء من كافة تفاصيل العرض.

وقد حددت الشركة المنتجة للفيلم إجازة منتصف العام المقبل موعداً نهائياً لعرضه، وهو من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، إضافة إلى ضيوف الشرف أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، ويزو، وكميل سلامة.، وفقاً لموقع الفن .

ويذكر أن أمير طعيمة شاعر وكاتب أغاني مصرية، قدم أول أغانيه مع طلعت زين، و بدأت انطلاقته الحقيقية عندما قدم مع عمرو دياب أغنيتين العالم الله وأعمل إيه، وكتب كلمات أغنيات ما يزيد عن 600أغنية منهم 150 أغنية مصورة، و تعامل مع العديد من نجوم الوطن العربي مثل: عمرو دياب، شيرين، محمد حماقي، اليسا، محمد فؤاد، نانسي عجرم، تامر حسني، أنغام، فضل شاكر، محمد منير وغيرهم.