تراند اليوم : هذا الوقت الذي سينشر فيه ترامب "صفقة القرن" !!..

هذا الوقت الذي سينشر فيه ترامب "صفقة القرن" !!..

واشنطن/ الخليج 365

رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأحد، أن يعلن عن خطته للسلام "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى في 17 أيلول/ سبتمبر، مع أنّ من الممكن أن يتم نشر أجزاء منها حتى قبل ذلك.

وكان جارد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره الرئيس، قد صرّح بعد فترة وجيزة من انتخابات نيسان/ أبريل الماضي، أن خطة السلام ستعلن في أقرب وقت ممكن، في حزيران/ يونيو. وبعد حلّ الكنيست في شهر أيار/ مايو، قدر مسؤولون في السلطة الفلسطينية أنه سيتم تأجيل نشر الخطة.

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وقال ترامب: "ربما تكون هذه الصفقة الأكثر تعقيدًا بسبب الكراهية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتم نشر الجزء الاقتصادي من الخطة في شهر حزيران/ يونيو، ويستند إلى إنشاء صندوق دولي يستثمر حوالي 50 مليار دولار في مشاريع لتحسين الاقتصاد الفلسطيني. وسيتم تخصيص معظم الأموال، البالغة حوالي 28 مليار دولار، للاستثمار المباشر في غزة والضفة الغربية، فيما سيتم استثمار الباقي في مشاريع في الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة. وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء طريق وخط سكة حديد يربط غزة بالضفة الغربية عبر الأراضي الإسرائيلية.

ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر وحذرت بشدة من خطورة نتائجه على القضية الفلسطينية.