شاهد: فيديو الجاردنز يثير جدلا واسعا في الأردن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة وقعت بين فتاتين وشاب في أحد شوارع العاصمة الأردنية عمان، حيث أثار الفيديو جدلا كبيرا.

ويظهر الفيديو، قيام احدى الفتيات بضرب سيدة على وجهها كانت برفقة الشاب، وقال ناشطون إن المشاجرة وقعت في منطقة "شارع الجاردنز" بالعاصمة عمان في وقت متأخر من الليل.

وبدأت الحادثة عندما صدمت سيارة تقودها سيدة، مركبة أخرى لفتاتين، ما أثار غضبهما وانهالتا عليها بالصراخ والشتائم، قبل أن يتدخل شاب من المارة تبين لاحقًا أن لا صلة له بالسيدة، لكنه تعرض للإهانة والضرب من قبل الفتاتين، وفق ما ظهر في الفيديو.

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وبحسب الإعلام المحلي، تبيّن للأجهزة الأمنية أن السيارة التي تقل الفتاتين هي نوع ”لاندكروزر“ استأجرها نجل رجل أعمال عراقي، الذي يمتلك أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة عمان.

من جهته، تساءل عضو البرلمان الأردني معتز أبورمان، عن العقوبات التي من الممكن أن تتخذ بحق من ظهر في الفيديو؛ حتى تكون رادعة ومانعة من تكرارها.

ورجح أبورمان في منشور عبر صفحته الشخصية على ”فيسبوك“ أن يكون هناك ”قصور بالتشريعات ، سواء إذا اندرج الفعل تحت بند خدش الحياء العام، أو إقلاق الراحة العامة“.