بدء تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 في الكليات والمعاهد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد بداية المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات والمعاهد لعام 2019/2020، ومن المعروف أنه سيتم انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات والمعاهد بعد أن تنتهي مرحلة تقليل الاغتراب المناظر والغير المناظر، فعملية تقليل الاغتراب قد بدأت من يوم 8 أغسطس وسوف تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019.



تنسيق المرحلة الثالثة 2019

كما أن المرحلة الثالثة لا تتم إلا بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة وإعلان نتيجتها، فامتحانات الدور الثاني ستبدأ يوم السبت الموافق 17 أغسطس وسوف تنتهي في يوم 26 أغسطس، كما أنه من المتوقع أنه سيتم إعلان نتيجة الدور الثاني في يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر وستنطلق المرحلة الثالثة في يوم 8 سبتمبر.



تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

وعند الانتهاء من عملية تنسيق المرحلة الثالثة للكليات والمعاهد لهذا العام، سيقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار الإعلان عن الحد الدنى للالتحاق بالكليات والمعاهد، وحالياً يمكن لجميع الطلاب والطالبات التسجيل على الموقع الرسمي بوابة الحكومة المصرية لكتابة جميع الرغبات.

تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2019-2020

كما يمكن استخدامه أيضاً للتعرف على نتائج التنسيق والعمل على طباعة إيصال بطاقة الترشيح، حيث أصبح من السهل الآن التعرف على النتائج من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية، وعلى طلاب المرحلة الثالثة الاستعداد لكتابة رغباتهم والتوجه لهذا الموقع للتعرف على النتيجة.