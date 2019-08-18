تراند اليوم : تخنق اختها بخمارها حتى الموت

تخنق اختها بخمارها حتى الموت

جريمة تهتز وتقشعر لها ومنها تلك التى حدثت اليوم فى بلدية راقى بالجزائر حيث قامت اخت بخنق اختها بخمارها حتى الموت .

وكانت بلدية براقى باكملها قد اهتزت مساء امس عندما شاهدت الجريمة التى وقعت امام اعين الجميع .

وبحيب مصادر مطلعة فقد تبين ان عمر الاخت الجانية هو 60 عاما وعمر المجنى عليها 50 عاما.

وتبين ايضا ان الجانية تعانى من امراض عصبية وتعيش مع اختها فى منزل لايوجد به رجال.

وتم نقل الجثة الى مصلحة حفظ الجثة وفتح ملف القضية والتحقيق فيها.

قد يهمك أيضا:

الجزائر: وزارة التعليم تحذر من فيروس ” فدية”

Advertisements

صاحب مطعم عروس دمشق بالاسكندرية يعتذر للشعب المصرى

اعترافات سلمى أقصبى الجديدة على المخرج المغربى المتحرش بالفنانات

قسم فضائح ومفسدون :

هذا القسم قد تم تخصيصة لكل الجرائم فى العالمين العربى والغربى نترصد من خلالها الجرائم بانواعها لنفضح اهلها حتى يعتبروا وحتى يكونوا عبرة للاخرين وللدخول لهذا القصم اضغط هنـــــــــــــا