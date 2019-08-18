تراند اليوم : شاب يمارس الجنس مع فتاة فتحمل منه وتحاول التخلص من الجنين بالمرحاض

شاب يمارس الجنس مع فتاة فتحمل منه وتحاول التخلص من الجنين بالمرحاض

فتاة عمرها 21 عام وقعت ضحية احد الشباب المتهور جنسيا |.. اوهمها بالحب ووعدها بالزواج حتى وثقت فيه وراحت تبادله نفس المشاعر لكن الامر تتطور واستطاع ان يمارس معها الجنس اكثر من مرة حتى حملت منه بدون علم اهلها.

فحاولت ان تخفى جريمتها عن اهلها بالتخلص من الجنين بداخل المرحاض وقتلت جنينها لكن الشرطة علمت بالواقعة .

الفتاة اسمها هرنانديز من السلفادور وعمرها 21 عاما .

وتواجة الان حكما بالسجن قد يصل الى 30 عاما لاتهامها اولا بالاغتصاب والزنا واتهامها بجريمة قتل جنينها وقد تصل المدة الى 50 عاما .

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