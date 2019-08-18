تراند اليوم : غادة عادل تثير ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعى

غادة عادل تثير ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعى

نشر رواد موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”, صورة للفنانة غادة عادل بدت فيها برفقة ابنتها بإطلالة لفتت أنظار متابعيها .

كانت الفنانة غــادة عـادل ترتدى هاف ستومك على شكل وردة وتنورة قصيرة تشبه الهوت شورت وبدت مثيرة للغاية ,وكأنها فتاة ذات العشرين

وحرصت غادة عادل أن تظهر بكامل انوثتها , وأسدلت شعرها وكان فى غاية الروعة ,وحرصت أيضا على أختيار الاكسسوارت الأنيقة والمرتبة مع مظهرها.

وفضلت أن تضع ميك اب مناسب لبشرتها وملائم لرونقها , مع انتعال حذا باللون الأبيض .

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