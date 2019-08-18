تراند اليوم : زاهية دهار تعرض صدرها كاملا عاريا فى صورة دعائية لفيلمها الجديد

زاهية دهار تعرض صدرها كاملا عاريا فى صورة دعائية لفيلمها الجديد

الفنانة الجزائرية زاهية دهار تقوم بعض صدرها كاملا بدون ملابس لترغيب الجمهور فى فيلمها الجديد .

بدون ملابس

عندما عرضت صورتها فى البداية وهى عارية الصدر بدون ملابس تماما وبطريقة مثيرة جدا صدمت معظم الجماهير بذلك ، لكن بعد ما تعرفوا على تاريخها الاباحى لم يحذنوا لانهم ظنوا انها فنانة حقيقية لكنها اثبتت للجميع عكس ذلك.

عارية



الفيلم الجديد بعنوان فتاة سهلة ” او une fille facile للمخرجة ريبيكا زلوتوفسكي.

وزاهية برغم انها جزائرية الاصل لكنها تحمل الجنسية الفرنسية وتعودت على الاباحية فى معظم افلامها، وسبق ان عرضت على جمهورها صور عارية لها و بدون ملابس .

مارست الجنس

زاهية داهار سبق وان مارست الجنس مع اللاعب كريم بنزيما فى احدى الفنادق بصحبة صديقة اللاعب فرينك بيرى.

افلام جنسية

ومنذ تلك اللحظة برغم شهرتها السينمائية الكبيرة لكنها اصبحت تعشق كل ما هو اباحى وفى طريقها لتمثيل فى المستقبل افلام جنسية .

Advertisements

قسم فضائح ومفسدون :

هذا القسم قد تم تخصيصة لكل الجرائم فى العالمين العربى والغربى نترصد من خلالها الجرائم بانواعها لنفضح اهلها حتى يعتبروا وحتى يكونوا عبرة للاخرين وللدخول لهذا القصم اضغط هنـــــــــــــا

قد يهمك أيضا:

فضيحة كاتى بيرى الجنسية مع احد العاملين معها بكليبها الاخير

فضيحة مدير دارالاوبرا بلوس انجلوس يمارس الجنس الجماعى مع مغنيات الاوبرا

اعترافات سلمى أقصبى الجديدة على المخرج المغربى المتحرش بالفنانات