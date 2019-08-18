تراند اليوم : صافيناز بالبكينى وتبرز صدرها العارى للامام

صافيناز بالبكينى وتبرز صدرها العارى للامام

الرقصة المعروفة صافيناز تنشر صورها بالبكينى على صفحتها بانستغرام.

وتدخل سباق الفنانات العاريات من خلال ابراز صدرها العارى للامام فى اثارة وايحاء جنسى غريب.

ومن على شاطىء شرم الشيخ وهى ترتدى البكينى تصبح على متابعيها ببعض الصور العارية هذا الصباح.

العديد من متابعى صافيناز راحوا يتغزلون فى جسدها ويصفون قوامها بمواصفات وكلمات لاتليق.

صافيناز تشارك خلال الايام القادمة فى بطولىة فيلم ” أمان ياصاحبى” من تاليف سيد السبكى وانتاج احمد السبكى واخراج هانى حمدى ويشاركها بطولة الفيلم محمود الليثى وسعد الصغير والمطربة بوسى واخرين .

صوفينار مولعاها نار يا جماعه الله

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