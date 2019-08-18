الملكة إليزابيث تفرض حظر على ميغان لهذا السبب

فاجئت زوجة الأمير هاري الأمريكية ميغان ماركل، الجميع بكسر القواعد مرة آخرى وارتداء الجينز وحذاء الإسفين في عطلة الصيف للعائلة الملكية في بريطانيا، مما أثار غضب الملكة إليزابيت.

وفرضت ملكة بريطانيا إليزابيت، على ميغان ماركل منع من زيارة قلعة بالمورال في اسكتلندا وهي ترتدي اللبس الجينز الممزق.

ووفقًا لمصدر في الأوساط الملكية، يرتبط الحظر بالزيارة القريبة للأمير هاري وزوجته إلى قلعة بالمورال وهي قلعة الملوك والملكات البريطانيين، التي يقضون عطلتهم الصيفية فيها، وتقيم الملكة هناك حاليًا.

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وقال المصدر:"لا تحب الملكة اللباس على الطريقة الأمريكية بما في ذلك الجينز الممزق وأحذية الإسفين التي تكرهها بشدة"

وانتهكت ميغان مؤخراً في شهر يوليو، البروتوكول من خلال الظهور في بطولة ويمبلدون للتنس في الجينز الضيق، حيث هناك قواعد خاصة للزي. ومع ذلك، تجاهلت القواعد، وكان منظمو البطولة غير راضين عن تصرفها، وفقاً لموع سبوتنيك.

ويشار الى أن ميغان ماركل، هي ممثلة أمريكية سابقة وفاعلة منذ عام 2011 وكانت تُجسد شخصية رايتشل زين في السلسلة الدرامية سوتس، كما أنها معروفة بدور العميل الخاص ايمي جيسوب في فيلم الخيال العلمي فرينج، وكانت قد تزوجت من الأمير البريطاني هاري ثاني أبناء ولي العهد المملكة المتحدة 2018.