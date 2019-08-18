تراند اليوم : سيف الاسلام يزور الامارات والسعودية لعرض رؤية جديدة للحل في ليبيا بالتحاف مع حفتر

كشفت مصادر ليبية مطلعة أن سيف الاسلام القذافي سيزور دولة الامارات العربية والمملكة العربية السعودية خلال الشهر القادم لتقديم رؤية للحل في ليبيا و مناقشة الأوضاع الحالية في ظل تنامي الصراع بين الفصائل المسلحة.

وقالت المصادر إن سيف الاسلام سيلقي خطاب للشعب الليبي بعد الانتهاء من الزيارة، مشيرة إلى أن الزيارة جاءت بالتنسيق من أوساط وقيادات في الجيش اللييبي وقبائل الجنوب والشرق.

وأضافت المصادر أن سيف الاسلام سيسعى للحصول على تأييد مباشر لخطة مرحلية يقودها برفقة المشير خليفة حفتر لليبيا على أن يكون الجيش الليبي هو اليد العليا في جميع المدن الليبية.

وأشارت المصادر أن مصر والجزائر تؤيدان بشكل مباشر أن يتولى سيف الاسلام قيادة ليبيا بالتنسق مع المشير خليفة حفتر.