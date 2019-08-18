ابنة أحمد الفيشاوي تثير التساؤلات حول علاقتها السيئة بوالدها

أجابت لينا الفيشاوي ابنة الممثل المصري أحمد الفيشاوي على سؤال وردها عبر تطبيق انستغرام يتسائل فيه أحد متابعيها عن علاقتها بوالدها لكنها لم تجب بشكل واضح وصريح.

وردّت لينا على السؤال، في استهجان قائلة بالإنكليزية: "ربما من الأفضل أن تسأله هو عن ذلك".

وأثارت حالاً كبيرة من الجدل، بعدما سُلّطت عليها الأضواء بعد الرسالة المؤثرة التي نعت بها جدها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي قبل أسبوعين، ما جعل الأنظار تتجه لحسابها الشخصي على "إنستغرام".

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وبمراجعة حساب لينا الفيشاوي، تبيّن أن هناك قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوي، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها.

ولا تزال لينا متواجدة في بريطانيا إلى الآن حيث تدرس في لندن ولم تتمكن من حضور عزاء جدها فاروق الفيشاوي في القاهرة، نظراً إلى أن والدها أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنكلترا مع والدتها هند الحناوي.

وووفقاً لتلفزيون MTV اللبناني، أقام الفيشاوي دعوى قضائية ضد والدة ابنته يتهمها فيها بإهمال رعايتها.