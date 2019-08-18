جان يامان يتعرض لهجوم عنيف في ايطاليا

يستعد الفنان التركي جان يامان لقضاء عطلته الصيفية في إيطاليا، حيث تواجد عدد كبير من معجبي بطل "الطائر المبكر" أمام الفندق الذي يقيم به.

وتمت محاصرته والهجوم عليه من قبل المعجبات في ايطاليا، لالتقاط مجموعة من الصور معه، وذلك بعد نجاح الموسم الثاني من المسلسل.

تفاجأ جان يامان بالعدد الكبير الذي ينتظره امام الفندق الذي يقسم به في ايطاليا لالتقاط المزيد من الصور التذكارية مع بطل "الطائر المبكر"، حيث استقبلهم بابتسامه وترحيب حار وذلك وفق ما ظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق الجرس.