حقيقة مشاركة عاصي الحلاني في برنامج ذا فويس كيدز؟

كشفت الشبكة السعودية المسؤولة عن برنامج ذا فويس The Voice، أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، سيكون من ضمن لجنة التحكيم في موسم الجديد لبرنامج ذا فويس كيدز.

وأوضحت مؤخراً أن المفاوضات كانت مع عدة فنانيين لإقناعهم بالمشاركة في لجنة التحكيم برنامج ذا فويس وبرنامج ذا فويس كيدز، ولكن انتهت الى طريق مسدود، وكانت أهمها مع الفنان العراقي ماجد المهندس.

ويذكر بعد قرار الفنان العراقي كاظم السّاهر بالخروج من لجنة التحكيم بدأ البحث عن اسم بديل، فكانت بدايةً مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي ليكون ضمن اللجنة ولكنه رفض، و تم تداول الفنان العراقي ماجد المهندس، لكن وصلت المفاوضات معه إلى طريق مسدود.

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ومن الجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني، أعلن عبر صحفته الشخصية عن عدم مشاركته في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز لأسباب خاصة لم يصفح عنها، وإنحصرت المنافسة بين محمد حماقي، واللبنانية نانسي عجرم التي مازالت في مكانها، وفقاً لموقع فوشيا.

و يشار إلى أن بدء في تصوير حلقات برنامج ذا فويس كيدزموسمه الثالث، سيتم في نهاية شهر آب/ أغسطس الحالي، وسيعرض ضمن برامج الخريف عبر شبكة قنوات "إم بي سي".

برنامج ذا فويس كيدز " أحلى صوت" مخصص للأطفال بين 7 و14 سنة ، عُرِض موسمه الأول بداية من 2 يناير2016، وفازت بلقبه اللبنانية لين الحايك. فيما انطلق الموسم الثاني في 2 ديسمبر 2017 وذلك بسبب تأجيل الموسم الرابع من ذا فويس. مع الإبقاء على نفس مدربي الموسم الأول، وفاز به المغربي حمزة لبيض.