شاهد كيف تعاملت الحكومة الكويتية مع مواطنة أساءت للإسلام ؟

اتخذت وزارة الداخلية الكويتية إجراءات صارمة بحق مواطنة أساءت للإسلام عبر شتم الذات الإلهية والسخرية من بعض التعاليم الدينية خلال ظهورها في مقطع فيديو.

وأوضحت الوزارة أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية قامت بالبحث والتحري حول السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو.

وأضافت أنه تم ضبطها وتحويلها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.

وأثارت ناشطة كويتية جدلا واسعا في الأوساط الافتراضية على خلفية ظهورها في مقطع فيديو تطاولت فيه على الذات الإلهية وهاجمت الحجاب ودخول الجنة.

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ووفقاً لروسيا اليوم، تحدثت الناشطة عن حريتها في عدم ارتداء الحجاب وأنها ستواجه مصيراً مختلفاً.