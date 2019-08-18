حقيقة إغلاق مطعم يبيع لحوم كلاب في الكويت

تناقلت أخبار حول وجود مطعم كويتي يبيع لحوم الكلاب والقطط والجرذان لزبائنه إلا أن الهيئة العامة للغذاء نشرت نفياً قاطعاً حول الأمر.

وأكدت الهيئة أنه لم يسبق ضبط مثل هذه الحالات من خلال الجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية.

كما كشف مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بالإنابة محمد جراق في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، عن غلق قطاع التفتيش والرقابة 22 محلا مخالفا وتحرير 774 مخالفة و74 تعهدا في شهر يوليو في مختلف محافظات الكويت (العاصمة، حولي، مبارك الكبير، الفروانية، الأحمدي والجهراء).

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وبشأن المواد الغذائية التالفة، أشار المسؤول الكويتي إلى أن الإحصائيات سجلت إتلاف 94597 كغ من المواد الغذائية في جميع المحافظات في شهر يوليو.

ووفقاً لروسيا اليوم، أعلنت الهيئة العامة للغذاء عن تفعيل خط ساخن لاستقبال الشكاوى.