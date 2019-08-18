تركي آل الشيخ يستفز جماهير نادي الأهلي بعد خسارته بهذا التعليق

كعادته يعلق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المكلة السعودية على أي هزيمة يمنى بها نادي الأهلي المصري بشكل مستفز لمحبي النادي وهو يرتدي فانيلة الفريق الآخر.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة... الميريا ( روح الفنلة الحمراء ) 3-0.

وأضاف: "ومبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص... النيه النييييييه".

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وتابع في تغريدة أخرى، "في نفس الساعة ...٣ بتوقيت إسبانيا ... وواحد بتوقيت القاهرة"، وأرفق بها صورة أشار فيها بيديه بعلامتي الثلاثة والواحد.

وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى النادي الأهلي من بطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي بعد الموسم الماضي، وفاز عليه 4 مباريات متتالية في كافة البطولات.

ووفقاً لسبوتنيك، تأهل نادي بيراميدز على حساب النادي الأهلي لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز بنتيجة (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مرحلة دور الـ16، على استاد الجيش ببرج العرب.