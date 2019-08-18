شاهد: جديد نورا رحال "عيونها خضرا"

تستعد الفنانة السورية نورا رحال لإطلاق ألبوم غنائي جديد، بعدما أطلقت مؤخراً اغنيتها الوطنية "عيونها خضرا"، والتي اعتمدت في ألبوماتها الأخيرة بالحديث عن الحرب على سوريا.

وجاءت أغنية نورا رحال "​عيونها خضرا​" من كلمات وألحان محمود إدريس وتوزيع وضاح خليل، كما تتحضر لإطلاق أغنية "عطيني سبب".

ويشار إلى أن نورا رحال كانت قد أطلقت أغنية "لم الشمل" ضمن ألبومها الغنائي الجديد التي تستعد لإطلاقه في الوقت الحالي، من كلمات باسلة الحلو وألحان وتوزيع يزن الصباغ، وفق موقع الفن.

ويشار إلى أن الساحة الغنائية افتقدت نورا رحال تسع سنوات، كما أنها عادت خلال العام الماضي للظهور عبر الشاشة العربية من خلال مشاركتها في مسلسل "أثر الفراشة"، و"ناس من ورق".

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ويذكر أن نورا رحال كانت قد شاركت في مسلسلات سورية دمشقية عديدة، إضافة إلى إبداعها في المجال الفني عبر إطلاقها أغاني وطنية بالتزامن مع الأزمة السورية.